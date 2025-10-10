Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: fra poco in onda c'è "Viola Amore Mio"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Ilaria Masini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luigi Laserpe e Tommaso Loreto (nella seconda ora ci sarà anche Michele Fratini), mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari".
Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Sauro Fattori e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Si prosegue poi con un'altra ora di "Ganzamente in Viola", prima che alle 20:00 inizi il "Brivido Viola", trasmissione a cura del Brivido Sportivo, fino alle 20:45. Dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati