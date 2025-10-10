Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Dodo, bella notizia: la sua felicità è un assist per Pioli"

FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44
Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato del rinnovo di Dodo. Queste le sue parole: "Ho trovato molto positiva la notizia del riavvicinamento tra Dodo e la società sul rinnovo. E' normale che ci sia un incontro: questo riaprire al dialogo è un assist che la società fa a Pioli, che toglie un muro contro muro che forse aveva tolto a Dodo la gioia di giocare. Tornare a parlare con Dodo è un gol o un assist che la società fa al proprio allenatore".

