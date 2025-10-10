RFV Di Gennaro: "Milan-Fiorentina? Per batterlo devi fare una partita perfetta"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, ha analizzato i problemi della Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?". Ecco le sue dichiarazioni: " Pioli ha provato anche a giocare a quattro però anche con scarsi risultati perché poi il Como ha dominato, Kean ha ritrovato il gol,manca Gudmundsson, Piccoli può giocare insieme a Kean ma credo che a Kean gli piaccia più giocare da solo. Bisogna capire i due trequartisti nel 3-4-2-1 come si possono predisporre perché la difesa a quattro con Dodò e Gosens non sono abituati anche perché i due centrali nessuno è veloce a parte Comuzzo ma non è al massimo delle condizioni. Io pensavo che quando è arrivato Pioli potesse giocare il suo modulo che è stato un po' la forza nel Milan. Ho visto una squadra che ha fatto mezz'ora fatta bene poi l'ho vista fragile e meno aggressiva e la Roma ha preso il sopravvento a metà campo quindi in difesa puoi giocare a tre e a quattro ma poi devi concentrati sugli altri giocatori che possono difendere come blocco di squadra".

Entro quanto oltre non si può andare?

"Credo che queste quattro partite possono essere fondamentali, questa sosta sarà utile per far capire l'importanza della ripresa del campionato. Per esempio il Milan è una squadra che ha messo apposto la difesa e con Rabiot gli ha messo apposto il anche il centrocampo e ha dato forza alla squadra. E' stata un'occasione clamorosa quella di Gosens, sinceramente non so come ha fatto a sbagliare, è proprio un momento in cui ti gira male tutto, anche su una preparazione di un'azione che è classica nel 3-5-2 o nel 3-4-2. La scintilla ci vorrebbe vincere una partita contro una squadra importante, solo che per battere il Milan attuale devi fare una partita perfetta".

