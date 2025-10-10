RFV De Santis sul Milan: "E' una squadra solida. Potessi gli toglierei Pulisic"

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando di Beltran, degli acquisti estivi e della prossima sfida con il Milan: "Diciamo che ancora è presto per dare una valutazione essendo arrivato a fine mercato. A livello di lingua non trova difficoltà. Una valutazione si potrà dare a dicembre così come per i giocatori della Fiorentina. Sohm e Nicolussi Caviglia gli aspettiamo dopo la sosta sui livelli di Parma e Venezia e anche se lo meriterebbe meno di altri, perché è a Firenze ormai da un anno darei il beneficio del dubbio a Gudmundsson possa dare i suoi frutti, perché è il giocatore, che ad oggi, se recuperato, può dare un qualcosa in più alla squadra".

Secondo lei si può andare a Milano con il rischio di giocare con due giocatori in meno, date le condizioni di Gudmundsson e Fagioli?

"Prima di tutto si deve capire quale è il problema che affligge Gudmundsson. Dalla tribuna sembrava un giocatore che veniva da un infortunio, un giocatore senza gamba. Oggi un altro tema è capire che una delle poche cose chiare e che Kean, che si adatta a giocare in coppia, quando è da solo si trova più a suo agio. Poi noi ci auguriamo, che giocare con Piccoli possa essere un vantaggio. Se Gudmundsson non si riesce a recuperare io andrei a San Siro con un Fazzini al suo posto".

Come vedi il Milan?

"Il Milan è una squadra solida, avevo pronosticato che il Milan sarebbe stata una forte contendente per lo scudetto, non giocare le coppe da un vantaggio molto grande. Secondo me è una squadra difficile da affrontare. I suoi punti deboli sono in attacco, Gimenez non è lontanamente quello visto in Olanda, Nkunku ancora non ha inciso e Leao, quando entra dalla panchina, è un giocatore che non concretizza le sue qualità e molto spesso non riesce a trovare il gol a meno che Pulisic non sia in giornata di grazia come spesso è. Se potessi togliere un giocatore al Milan toglierei Pulisic e se ne potessi togliere un altro, Modric".

