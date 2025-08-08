Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Viola Amore Mio"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato ormai alle porte.

Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Righi. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00.

Per ascoltarci CLICCA QUI!