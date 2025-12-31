RFV Gianni Cristiani: "Alla Fiorentina mancano leader e giocatori abituati alla salvezza"

vedi letture

Gianni Cristiani, ex Cremonese negli anni novanta, passato anche a Firenze ma senza esordire mai con la Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nella giornata di oggi per parlare del momento in casa viola: "La situazione è complicata, la squadra è composta da grandi giocatori ma adesso nulla funziona, forse anche per motivi societari. E forse nel gruppo mancano leader. Perché il gruppo è abituato a giocare per altri palcoscenici, Europa e tre finali negli ultimi anni, non si è calato al meglio nell'idea della lotta salvezza".

E sulla Cremonese di Nicola, dodicesima in Serie A dopo diciassette partite, ha detto così: "Cremona è una piazza particolare dove non ci sono grosse pressioni. Poi c'è Davide Nicola in panchina, un allenatore solido e valido. In questo momento è in una posizione di classifica che merita. Contro la Cremo la Fiorentina può comunque fare la partita, ma non deve perdersi nei momenti di difficoltà della gara. Come successo ad esempio a Parma o in tante altre occasioni".