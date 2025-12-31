Su Radio FirenzeViola ecco "I Tempi Supplementari"! Seguici anche su YouTube

Il palinsesto del 2025 di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it, si chiude alla grande. Anche per l'ultimo dell'anno non vi lasciamo soli: adesso, dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, trasmissione in onda anche sul canale YouTube di FirenzeViola.it.  A seguire anche uno speciale per rivivere i migliori momenti in radio del 2025. Un'ora di Best of a cura di Tommaso Loreto che andrà in onda stasera dalle 21 alle 22, per salutare insieme l'anno che sta giungendo al termine alla nostra maniera. Lo speciale "Un anno di RFV" verrà riproposto anche domani, 1° gennaio 2026, con i racconti tramite le voci della radio di 365 giorni pieni di emozioni.

