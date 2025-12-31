Su Radio FirenzeViola ecco "I Tempi Supplementari"! Seguici anche su YouTube
Il palinsesto del 2025 di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it, si chiude alla grande. Anche per l'ultimo dell'anno non vi lasciamo soli: adesso, dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, trasmissione in onda anche sul canale YouTube di FirenzeViola.it. A seguire anche uno speciale per rivivere i migliori momenti in radio del 2025. Un'ora di Best of a cura di Tommaso Loreto che andrà in onda stasera dalle 21 alle 22, per salutare insieme l'anno che sta giungendo al termine alla nostra maniera. Lo speciale "Un anno di RFV" verrà riproposto anche domani, 1° gennaio 2026, con i racconti tramite le voci della radio di 365 giorni pieni di emozioni.
RFVClaudio Merlo lancia la rivoluzione viola: "Cambiare tanto per non retrocedere. Dietro tengo solo Comuzzo"
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
