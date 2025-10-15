Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Chi si compra?"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 10:00 spazio a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 andrà in onda "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:00 "Scanner", a cura di Giulio Dini. E infine dalle 20:00 alle 20:50 andrà in onda "Colpi d'Ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

