RFV Vitale: "Giuntoli e Sabatini sono gli unici che possono risollevare la situazione"

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando di Commisso e Giuntoli: "Io sono convinto che ci si salva. Commisso quando dice, che si affida ai suoi uomini di calcio, dimostra che della gente di Firenze non gli importa niente, perché ci propone Ferrari come uomo di calcio e a sentirlo mi cadono le braccia. Io sono convinto che affiancheranno una figura a Goretti, in dirigenza e nel mercato ci saranno cessioni e acquisti, ma ripeto sono fiducioso".

Come vede Giuntoli alla Fiorentina?

"Parte dai dilettanti, poi fa benissimo col Carpi, lo gestisce bene e va al Napoli con De Laurentis, che è un presidente difficile, che lo ha fatto lavorare e affiancato dalle giuste persone ha fatto bene. Infine è andato alla Juventus e non ha fatto benissimo. Io senza nulla togliere ai nomi che ho sentito, credo che Giuntoli e Sabatini siano gli unici capaci di risollevare la situazione. Tra quelli che c'è, loro sono due uomini di calcio, che possono aiutare la Fiorentina, senza nulla togliere a Goretti. Lui non lo vedo bene in una situazione del genere. Ieri in conferenza Vanoli aveva una faccia spenta, mentre Fagioli l'ho visto pimpante. Noi abbiamo una tecnica superiore rispetto alle altre squadre in lotta, ma loro sono abituati a salvarsi, mentre noi non lo siamo. Se vinciamo uno scontro diretto c'è la svolta".

Secondo lei c'è tempo per prendere un altro direttore sportivo?

"Sì siamo in orario perché siamo la Fiorentina, perché chi viene ha i suoi contatti e può prendere e vendere giocatori. Io credo che il presidente non può non fare nulla, ci deve dare una mano, come ha fatto in passato. Ha speso molto, ma non può lasciare la Fiorentina in mano a questi due giocatori, perché Ferrari non ha niente a che fare con il calcio".

