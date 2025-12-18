Segui Losanna-Fiorentina con Radio FirenzeViola: ora c'è Garrisca al Vento

Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it, in vista della partita di questa sera Losanna-FiorentinaAdesso in onda e fino alle 20:00 ci saranno invece Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al Vento". Dalle  20:00 invece parte "Se fosse sempre domenica" con il racconto della partita di Conference League della Fiorentina. In studio Chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagneranno nella notte europea viola con la radiocronaca direttamente da Losanna di Tommaso Loreto a partire dal fischio d'inizio delle ore 21:00 fino alle voci del dopo partita.

