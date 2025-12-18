RFV Degennaro: "Il Losanna è una squadra con un pressing molto alto"

Il direttore sportivo del Sion, Marco Degennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari" . Ecco le sue dichiarazioni: "Il Losanna é una squadra strana quest'anno, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato però perde cinque elementi ,perde l'allenatore e quindi deve ricomiciare con dei buon giovani talenti, con un allenatore che chiede tanto lavoro alla squadra perché vuole fare un pressing molto alto. Non è riuscita per adesso in campionato ad ottenere quello che aveva in mente dopo aver allestito una buona squadra. Ha risultati e prestazuni altalenanti".

Come è vista la Conferece League in Svizzera?

"Dal punto di vista dei club è assolutamente considerata una grande competizione, noi abbiamo i diritti televisivi molto bassi e qualsiasi altra possibile entrata diventa fondametale e quindi i club la vivono molto bene. Il pubblico è legato alla qualità o al livello della squadra avversaria, chiaramente stasera Losanna-Fiorentina sarà uno stadio molto bello e pieno".

Come gioca il Losanna?

"Il Losanna non tende a chiudersi, ha un allenatore che arriva da San Gallo dove ha sempre giocato con un pressing altissimo. Quello che non gli riesce è manterene questi ritmi e non riesce a fare grandi prestazioni. Non penso che ci sarà una prestazione in cui i giocatori si chiuderanno visto come imposta le partite l'allenatore".

Cosa ne pensa sulla Fiorentina?

"La Fiorentina è un ottima squadra, è una grande rosa anche se ci sono dei grossi problemi adesso, non penso che verrà presa alla leggera anche se il momento è difficile. Io sono convinto che la Fiorentina può uscirne da questa situazione".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa