RFV Bonacini consiglia: "Giuntoli può salvare i viola. Commisso gli dia carta bianca"

Stefano Bonacini, ex presidente del Carpi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra" commentando il momento negativo della Fiorentina e non solo: "Non conosco le vicende interne dei viola. Sicuramente aver perso Palladino è stato un errore clamoroso, nonostante a Firenze venisse anche contestato. Lui aveva fatto bene a Monza e propone bene a livello di gioco. Aver puntato poi su uno come Pioli che veniva da un'esperienza all'estero, nessuno pensava che la sua avventura potesse finire così".

Sul nome di Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Fiorentina: "Cristiano lo conosco benissimo avendolo avuto a Carpi. A Torino le cose non sono andate per il verso giusto. La situazione a Firenze è complicata e in certe situazioni lui da il meglio di se. Ha grande carisma e carattere. Va però fatto lavorare con pochi fronzoli senza dover stare dietro a troppa gente se non la proprietà. Ho si crede in come lavora o sennò è meglio non prenderlo. Sicuramente per i viola non è facile prendere questa decisione. Se c'è però una possibilità per la Fiorentina di salvarsi Cristiano può essere la persona giusta per portare questa possibilità alla realizzazione. Lui è l'uomo delle cose impossibili, basta pensare che ha portato il Carpi dall'eccellenza alla Serie A".

Ci può descrivere ancora più nel dettaglio Giuntoli?: "Intanto è un toscano oltre che una persona di livello e un grandissimo intenditore di calcio. Le competenze che ho trovato con lui non le ho trovate in nessuno. Sicuramente va fatto lavorare. In lui o ci credi o è meglio lasciar stare. Quando ci si trova in situazioni di questo tipo non ci sono tante altre strade. Dopo aver cambiato allenatori e dirigenti un imprenditore deve dire "Cosa faccio? Vado avanti così con una minestra mezza cotta e mezza no per non dare le chiavi in mano a una persona unica?". Io non so se Giuntoli ha chiesto carta bianca, ma sicuramente vuole libertà di fare. Non è una cosa facile da fare per una proprietà ma si è ad un bivio, andare avanti così o dare una sterzata. Sicuramente Commisso può sostenere anche economicamente quello che comporta una retrocessione".

