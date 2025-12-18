RFV Sandro Cois sulla Fiorentina: "La società è ferma, mi sorprende"

vedi letture

Così l'ex Fiorentina Sandro Cois a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola, a proposito della squadra di Paolo Vanoli: "Sono deluso, dispiaciuto. Perché è una squadra che, visto il campionato dell'anno scorso, avrebbe mai immaginato di vedere in quella posizione. Fa male anche perché non vedo grandi reazioni, sia da parte dei giocatori sia e soprattutto da parte della società. E' lenta, non è attiva. Invece bisognerebbe pensare di risolvere le cose il prima possibile".

Si parla della necessità di un dirigente forte...

"Ci vuole un direttore sportivo d'esperienza, uno che sappia fare mercato riuscendo a trovare delle soluzioni. A livello difensivo, per esempio, questa Fiorentina è imbarazzante. Bisognerebbe cambiare. Poi sicuramente ci saranno dei problemi nello spogliatoio, ma è normale considerato il periodo. Se però c'è qualche giocatore che non va proprio d'accordo, dev'essere presa una soluzione drastica".

Chi difende questa maglia si dovrebbe fare un esame di coscienza?

"Assolutamente sì, ma soprattutto perché quando si indossa la maglia viola bisogna avere rispetto e sudarla. Dando il massimo per quelle nuove generazioni che vengono allo stadio e che hanno sentito i racconti dei propri nonni di una Fiorentina importante, che è rimasta nella storia per quello che ha fatto. La cosa che mi ferisce è guardare oggi la squadra e vedere che non ha cuore, passione, identità, rabbia agonistica".

Ascolta il podcast l'intervista completa!