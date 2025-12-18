RFV Braglia: "Viola, servono decisioni: c'è di mezzo la dignità delle persone"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Piero Braglia, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per dire la sua sul momento di Kean e compagni: "Quando succedono determinate cose come nello spogliatoio viola, o riesci a incidere oppure devi prendere delle decisioni. C'è anche la dignità delle persone... Io non credo che sia solo un problema di spogliatoio, anche perché né Pioli né Vanoli sono riusciti a farsi capire. Molto probabilmente è un insieme di cose".

Poi c'è il problema societario.

"Sicuramente una figura forte, come lo era Barone, alla Fiorentina può mancare. C'è la Proprietà che deve prendere delle decisioni, e spero lo faccia quanto prima".

Ci si chiede se certi giocatori possano essere quelli giusti per la salvezza.

"Anche se è gente che prende milioni di euro, però ha paura. Io mi ricordo che quando ci siamo salvati noi con la Fiorentina nel 1977-78 non eravamo tranquilli. Purtroppo a volte vai in difficoltà e non riesci a venirne fuori".

