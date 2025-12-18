Goretti a Sky: "In estate siamo stati presuntuosi. Ora dobbiamo accendere la luce"

vedi letture

Nel pre-partita di Losanna-Fiorentina, gara in programma alle 21, il Ds Roberto Goretti ha parlato così del momento dei viola: "Addesso la Conference è un'opportunità per i giocatori che hanno avuto meno spazio, hanno voglia di dimostrare a Vanoli che magari si sta sbagliando e questo è il contesto per dimostrarlo. Sullo spogliatoio dico che dobbiamo trovare ancora l'equilibrio giusto per far sì che si possa avere tutti un obiettivo condiviso.

Devo dire che luglio e agosto sono stati i mesi della presunzione, quelli dopo sono stati quelli dello smarrimento, adesso dobbiamo rimettere assieme i pezzi, essere resilienti, è ora di accendere la luce. Il mese di dicembre è fondamentale, siamo molto in basso e ogni istante è decisivo. Ripeto, serve riaccendere la luce per vedere un'opportunità. Dobbiamo ragionare su questo mese e a gennaio dobbiamo essere pronti. Prima di gennaio dobbiamo fare uno step di crescita importante per arrivare pronti al mercato".