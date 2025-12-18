Radio FirenzeViola, continua la programmazione: adesso "Palla al centro"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 20:00 ci saranno invece Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al Vento". Dalle 20:00 invece parte "Se fosse sempre domenica" con il racconto della partita di Conference League della Fiorentina. In studio Chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagneranno nella notte europea viola con la radiocronaca direttamente da Losanna di Tommaso Loreto a partire dal fischio d'inizio delle ore 21:00.

Per ascoltarci CLICCA QUI!