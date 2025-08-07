Possibile prestito in B per Braschi? L'agente: "Deve ancora crescere"

Nel corso della giornata di Radio Firenzeviola è intervenuto anche Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina oggi agente di calciatori e tra gli altri di Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 della Primavera promosso in prima squadra da Pioli per questo ritiro: "Già è importante che sia stato per un mese in prima squadra. Lui può avere una crescita esponenziale anche in poco tempo, l'importante è prendere le cose con le molle e capire quale è il proprio ruolo. Si tratta di un attaccante moderno, che pressa tutti. In più ha sempre segnato. Gli manca solo la convinzione di esser forte che spero abbia acquisito in questi mesi con la prima squadra che non possono avergli fatto che bene".

Potrebbe essere una soluzione andare in Serie B?

"Sta finendo un percorso di crescita anche se capisco che ora possa essere sulla bocca di tutti. Deve restare nei radar di Pioli. Non so cosa gli consiglierei di fare, purtroppo però non credo che ci sia una squadra in B in grado di poterlo far crescere e volerci puntare già ora. Deve ancora crescere".

