RFV Polverosi su Commisso: "Ci lascia con tanti rimpianti. Fosse stato per lui lo Stadio era già pronto"

Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte all'età di 76 anni: "Devo essere sincero, l'ho visto mezza volta in vita mia, non ho mai avuto con lui rapporti personali. Da un punto di vista calcistico è stato un presidente che se ne è andato con una lunga serie di rimpianti, sia da un punto di vista sportivo che manageriale. Ha creato uno dei più grandi centri sportivi d'Europa e questo gli va riconosciuto. Però il rimpianto dello Stadio è enorme. Più di lui questo rimpianto lo avrà Firenze. Se Commisso avesse messo le mani sullo Stadio oggi l'impianto sarebbe già concluso. Ora è tutto rallentato per merito di chi non ha voluto abbattere il Franchi.

Non ha acceso come presidente grandi entusiasmi. Io la Fiorentina la seguo da quasi 50 anni, dai Pontello, che avevano preso grandi giocatori. Cecchi Gori non ne parliamo neanche. I Della Valle anche avevano preso giocatori di livello. Commisso io credo che l'acquisto più scintillante sia stato quello di Nico Gonzalez. Non mi pare che questa gestione abbia puntato molto sull'aspetto mediatico, quanto di più sulla concretezza e sul bilancio".