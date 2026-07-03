Dall'Argentina: "La Viola segue il portiere del Paraguay, Orlando Gill"

Dall'Argentina: "La Viola segue il portiere del Paraguay, Orlando Gill"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40Primo Piano
di Redazione FV

Autore di ottime prestazioni al Mondiale e dell'eliminazione della Germania ai Mondiali, Orlando Gill, portiere del Paraguay è finito sotto la lente di infrandimento di diversi club di Serie A.

Le squadre interessate

Secondo ESPN Argentina, il portiere del San Lorenzo è seguito da Torino, Lazio ma anche dalla Fiorentina del Ds Fabio Paratici

L'intreccio con De Gea

In caso di addio di De Gea, Il classe 2000 potrebbe essere valutato come possibile sostituto del portiere spagnolo. Nelle ultime ore sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione.