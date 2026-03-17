Viareggio Cup, la Fiorentina vola ai quarti grazie ai rigori: 5-2 il finale

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La Fiorentina vola ai quarti di finale, anche se si è complicata la strada e sono serviti i rigori per avere la meglio sugli ivoriani dell'Academy Potey. Dopo il gol di Maratan al 2' di gioco, nella ripresa gli avversari guidati in panchina da Totò Nobile (che nei primi 45' era stato però espulso) riescono ad acciuffare il pari con Raffaele Contegno. Con l'1-1 servono dunque i rigori e dal dischetto Cianciulli, Boskovic, Melani e Guidorizzi concretizzano dal dischetto mentre sempre Contegno sigla l'unico gol dagli 11 metri Dolfi sbarra la porta a due avversari e la Fiorentina può gioire per il passaggio del turno grazie al 5-2 totale. Più tardi la Fiorentina conoscerà l'avversaria dei quarti, gara che si svolgerà sempre al Viola Park giovedì.

I risultati degli ottavi

SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 3-0

Reti: 21′ pt. David (S), 42′ David (S); 19′ st. Seck (S).

FIORENTINA-ACADEMY POTEY KEAHSON 5-2 d.c.r. (1-1)

Reti: 2′ pt. Mataran (F); 14′ st. Contegno (A).

GENOA-PISTOIESE 1-2

Reti: 13′ pt. Pellegrini (G), 26′ Vannacci J. (P); 13′ st. Palandri (P).

ONE TOUCH-ATHLETIC PALERMO 9-0

Reti: 12′ pt. Johnny (O), 43′ Obasi (O); 6′ st. Joseph (O), 13′ Obasi (O), 18′ Hashim (O), 34′ Salisu (O), 37′ Mbang-Ayo (O), 43 ‘ Grammauta aut. (O), 44’ Simon (O).

RIJEKA-MAVLON 5-4 d.c.r. (1-1)

Reti: 16′ pt. Murica (R); 20′ st. Emmanuel (M).

SPEZIA-LUCCHESE 5-4 d.c.r. (1-1)

Reti: 10′ pt. Vignali (S); 3′ st. Callarà rig. (L).

OLYMPIQUE THIESSOIS-AS POLICE FOOTBALL 2-5 d.c.r. (2-2)

Reti: 46′ Ilboudo A. (A); 3′ st. (O), 17′ Nana L. (A).

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK 7-0

Reti: 15′ pt. Sorace (R), 19′ Sall (R), 37′ Fall (R), 47′ Jassey (R); 15′ st. Pigato (R), 30′ Fantoni rig. (R), 37′ Di Nella (R).