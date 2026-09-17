RFV Poesio: "Per il reale valore della Fiorentina dobbiamo ancora aspettare. Oulai aiuterà Fagioli"

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Ernesto Poesio ha parlato nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola dei vari temi di attualità in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le ultime due vittorie sono la dimostrazioni che Grosso non aveva rapporto con la squadra e l'allenatore. Poi sul reale valore della Fiorentina dobbiamo ancora aspettare".

Secondo lei questa squadra è più forte di quella dello scorso anno? "Secondo me la dimostrazione l'hai avuto in Coppa Italia dove non hai giocato bene ma hai aspettato l'errore degli altri per portare a casa la vittoria. Lo scorso anno saremmo andati in difficoltà. Quest'anno oggettivamente sulla carta ci sono squadre peggiori dei viola. Non so però ancora quali sono in senso assoluto le qualità della squadra che però si può dire avrà meno problemi dello scorso anno".

Cosa ne pensa del centrocampo viola? "Grosso aveva escluso sin da subito Fagioli-Oulai. L'approdo finale però per me è questo, poi vedremo con che modulo. Fagioli mi sembra tornato al centro del progetto con Vanoli. Oulai proteggerà il lavoro dell'italiano che ancora in fase difensiva deve migliorare. Atta ha detto di essere una mezza ala ma potrebbe tornare utile come trequartista nel 4-2-3-1, per me Vanoli lavorerà su due moduli in base allo stato di forma".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.