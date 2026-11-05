La Primavera vola in Youth League e trova Kvara jr: la corsa europea continua
La Fiorentina Primavera continua a volare in Europa. E sulla strada dei viola adesso spunta un cognome che in Italia conoscono bene: Kvaratskhelia. Dopo il netto 5-0 dell’andata, la squadra di Andreazzoli ha superato il Septemvri Sofia anche in Bulgaria, imponendosi per 3-0 e conquistando il pass per il terzo turno di Youth League con un complessivo di 8-0. A sbloccare il ritorno è stato Boskovic nel primo tempo, mentre nella ripresa l’autorete di Kanev e il sigillo di Angeloni hanno completato un’altra giornata da applausi.
Cinque vittorie di fila e un cognome speciale
Per Croci e compagni si tratta della quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa: una striscia che alimenta fiducia ed entusiasmo in vista del prossimo doppio confronto a eliminazione diretta. Ad attendere i viola ci sarà la Dinamo Tbilisi di Kvaratskhelia junior, fratello del più celebre Khvicha. Un cognome evocativo, che aggiunge curiosità a una sfida nella quale la Fiorentina cercherà di prolungare il proprio cammino internazionale.
La Dinamo passa dal dischetto: andata in Georgia
I georgiani hanno strappato la qualificazione al termine di un duello al cardiopalma con il Copenaghen: dopo aver vinto 3-0 in casa, hanno subito lo stesso risultato al ritorno in Danimarca, riuscendo però a spuntarla ai calci di rigore per 5-4. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 novembre in Georgia, mentre il ritorno si disputerà il 9 dicembre al Viola Park. Con l’obiettivo di regalarsi un altro turno europeo.
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