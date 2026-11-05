FirenzeViola La Primavera vola in Youth League e trova Kvara jr: la corsa europea continua

Terzo turno di Youth League conquistato con un altro tris al Septemvri. Ora la Dinamo Tbilisi del fratello di Khvicha, qualificata ai rigori col Copenaghen

La Fiorentina Primavera continua a volare in Europa. E sulla strada dei viola adesso spunta un cognome che in Italia conoscono bene: Kvaratskhelia. Dopo il netto 5-0 dell’andata, la squadra di Andreazzoli ha superato il Septemvri Sofia anche in Bulgaria, imponendosi per 3-0 e conquistando il pass per il terzo turno di Youth League con un complessivo di 8-0. A sbloccare il ritorno è stato Boskovic nel primo tempo, mentre nella ripresa l’autorete di Kanev e il sigillo di Angeloni hanno completato un’altra giornata da applausi.

Cinque vittorie di fila e un cognome speciale

Per Croci e compagni si tratta della quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa: una striscia che alimenta fiducia ed entusiasmo in vista del prossimo doppio confronto a eliminazione diretta. Ad attendere i viola ci sarà la Dinamo Tbilisi di Kvaratskhelia junior, fratello del più celebre Khvicha. Un cognome evocativo, che aggiunge curiosità a una sfida nella quale la Fiorentina cercherà di prolungare il proprio cammino internazionale.

La Dinamo passa dal dischetto: andata in Georgia

I georgiani hanno strappato la qualificazione al termine di un duello al cardiopalma con il Copenaghen: dopo aver vinto 3-0 in casa, hanno subito lo stesso risultato al ritorno in Danimarca, riuscendo però a spuntarla ai calci di rigore per 5-4. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 novembre in Georgia, mentre il ritorno si disputerà il 9 dicembre al Viola Park. Con l’obiettivo di regalarsi un altro turno europeo.