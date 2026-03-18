RFV Bruni: "Brescianini è un giocatore di qualità. Fabbian? Deve maturare"

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Luciano Bruni, ex centrocampista della Fiorentina e campione d'Italia con il Verona, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore mio" per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina non dovrebbe essere lì però la realtà della classifica purtroppo lo dice e quindi vincere fuori casa con un risultato così eclatante fa piacere, fa morale e poi abbiamo visto una squadra ben messa in campo, che aveva delle idee e quindi bisogna essere fiduciosi”.

Secondo lei, c’è stata una grande svolta a centrocampo negli ultimi mesi?

“Mandragora rispetto a Fagioli ha di più il fiuto del gol, i centrocampisti se attraverso gli inserimenti riescono ad andare in gol è un valore aggiunto per la squadra, quindi c’è da essere contenti. Bresciani è un giocatore di grande quantità e qualità, anche lui nelle precedenti stagioni ogni tanto si fa trovare in zona gol ed è abbastanza efficace, si inserisce bene e si fa spesso trovare a riempire l’area”.

Cosa ne pensa di Fabbian?

“Io per quanto ho visto anche a Bologna non era titolarissimo. Io credo che sia una mezzala, ha corsa, ha qualità, è un ragazzo interessante però sicuramente deve maturare. Ovviamente se non gioca con continuità è difficile trovare una condizione ottimale”.

Secondo lei, la Conference è una competizione da portare avanti?

“Io ci punterei in maniera tranquilla, ovviamente si privilegia il campionato, è una competizione secondaria rispetto ad altre coppe però è sempre una competizione che può aiutare a far giocare dei giocatori che non hanno tanto spazio”.

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