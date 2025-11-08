RFV Maran: "La Fiorentina sta attraversando solo una fase, ma i valori verranno fuori"

L'allenatore Rolando Maran è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'attualità della Fiorentina e l'arrivo di Paolo Vanoli, non prima di parlare della sua situazione: "Intanto vado a vedere le partite, entrando non con il pullman come fa un allenatore in attività ma da ingressi diversi. Ora vediamo, magari ci sono situazioni che poi non si concretizzano per vari motivi, intanto sfrutto il tempo aggiornandomi".

Che serie A è quella attuale? "C'è molto equilibrio con molte squadre che lottano per il vertice e squadre come la Fiorentina che lottano in zone cui non sono abituate ma c'è il tempo e ci saranno ancora mille evoluzioni".

La Fiorentina rischia la non abitudine a lottare per la salvezza? "L'organico è buono e dopo un bravo allenatore ne arriva un altro bravo, purtroppo sono fasi e momenti con risultati che vengono meno e incidono così sul morale ma credo siano solo fasi appunto. A volte bisogna passarci per tornare sui propri standard".

Perché il connubio Pioli-Fiorentina non ha funzionato? "Da fuori è difficile dirlo, certo non per mancanza di capacità da parte dell'allenatore o dei calciatori, ma ci sono aspetti che incidono come la mancanza di vittoria che pesa molto in quei momenti. Ci sono situazioni non spiegabili da fuori".

Una vittoria può essere una scintilla? "In certi momenti la pressione è talmente forte che non riesci ad esprimerti come quando c'è serenità. La paura di sbagliare può incidere nella dinamica del gioco. Ma basta poco come un risultato positivo".

Vanoli è quello giusto? "Premetto che è andato via un allenatore bravo e che stimo molto. Detto questo, Vanoli è un allenatore capace che può tracciare un solco importante per i viola prendendo per mano la squadra".

Il modulo può aver inciso? "Alla fine i numeri sono determinati dalle idee dell'allenatore ma non sono così determinanti ai fini del risultato, non credo il modulo abbia inciso ma un aspetto mentale. Vanoli saprà portare le proprie idee comunque".

Cosa pensa della lotta retrocessione? "De Rossi e Vanoli hanno compiti stimolanti perché sono due squadre che possono tranquillamente raggiungere il loro obiettivi. Era impensabile in estate questa classifica ma sono sicuro che per entrambe le squadra i valori verranno fuori".