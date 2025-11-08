RFV Viali: "Vanoli unisce l'aspetto nervoso ad ottime idee ma ora può incidere solo psicologicamente"

L'ex giocatore della Fiorentina, ora allenatore, William Viali è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola e non solo: "Il campionato è complicato e con grande equilibrio davanti mentre dietro c'è questa sorpresa negativa della Fiorentina".

Quale la spiegazione secondo lei? "Provo ad immedesimarmi ma è difficile perché c'erano solo premesse positive tra squadra di valore e allenatore importante, perciò il calcio a volte trovare analisi logiche è complicato".

Quanto può incidere il cambio di allenatore e in cosa? "In due giorni può intervenire solo sotto l'aspetto psicologico. Nell'immediato può dare una scossa e aiutare ad eliminare le scorie delle sconfitte. Poi a Venezia aveva vissuto una situazione simile, prima l'ha tirato fuori dalla difficoltà poi l'ha portata alla promozione"

Cosa porta? "E' un allenatore che unisce l'aspetto nervoso perché ha determinazione in partita e durante la settimana ma ha anche ottime idee e la squadra resta aggressiva, ma credo che in questo momento vorrà valorizzare a maggior ragione i singoli".

Pensa che la Fiorentina resterà a due punte e tre dietro? "Inizialmente non si vedranno grandi stravolgimenti perché ci vuole tempo e vorrà prima capire come valorizzare i giocatori"