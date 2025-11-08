RFV Bressan: "Vanoli ha personalità e punterà sul carattere per la sveglia. Col Genoa gara tesa"

L'ex compagno di Paolo Vanoli nella Fiorentina, Mauro Bressan, ricorda il tecnico da giocatore e il suo carattere: "Mi lega a lui la vittoria della Coppa Italia con il gol a Parma all'andata. Come giocatore aveva un fisico incredibile, corsa e cross, poteva essere un piccolo Maldini. Ma la Fiorentina ha fatto bene a portarlo nella sua ex squadra. Penso che dal punto di vista caratteriale si farà sentire subito, darà una bella sveglia. Come carattere si sarà calmato rispetto a quando era giocatore ma comunque ha personalità e la Fiorentina aveva bisogno di questo profilo poi svilupperà anche il suo gioco con più calma".

Quanto pesa entrare in uno spogliatoio svuotato psicologicamente? "Non è facile, avrà il morale a terra. Anche in Coppa, sembra che la spirale di negatività sia infinita ma tutti con un allenatore nuovo hanno sempre una scossa e uno stimolo in più, anche per dimostrargli che vuoi aiutare la squadra. Poi come ha già detto, Vanoli dovrà trovare le parole giuste per far capire che ora bisogna lottare per la salvezza per poi tornare in una zona di classifica più consona".

Polpetta avvelenata tra due esordienti in panchina? "Sì è un caso che le due squadre in difficoltà si affrontino con allenatori nuovi, mi aspetto una partita nervosa e tesa, bisogna lottare e portare a casa i punti"