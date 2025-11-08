Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ecco la programmazione

Anche oggi, sabato 8 novembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con la diretta extra large di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora prosegue il "Viola Weekend" con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola in conduzione fino alle 18:00 per poi proseguire un'altra ora con Niccolò Righi e Samuele Fontanelli. Dalle 19 alle 20 invece, arriva lo speciale "100 anni di passione viola" il nuovo appuntamento a cura del Museo Fiorentina.

Dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà Andrea Giannattasio in studio con "Aspettando ExtraViola" e un punto sulla giornata viola. Infine anche questa sera dalle 21:00 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format in collaborazione tra la redazione di Radio FirenzeViola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

