Pellicanò critico su De Gea: "Rimpiango Terracciano. Il primo gol di ieri io settantenne lo paravo"

Pino Pellicano', ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Fossi dirigente della Fiorentina direi di non dare addosso ai giocatori perché hanno bisogno di tranquillità in un momento come questo. Cercherei di fare gruppo insieme agli ultras per venirne fuori. E' una situazione incredibile. Per salvarsi e lottare bisogna fare gruppo tutti insieme, ma veramente. E' un periodo veramente grigio. La squadra va incitata per 90 minuti e anche ieri è stato fatto. La Fiesole è stata ammirevole, hanno incitato per tutto il tempo. C'è anche sfortuna, perché prendere un goal così al 90° mi sembra veramente allucinante.C'è anche da dire anche che anno scorso 4/5 giocatori facevano la differenza, mentre quest'anno sembra mandino in campo i fratelli".

E tra questi c'è anche De Gea.

"Rimpiango Terracciano. De Gea è stato un grandissimo portiere. Il primo goal di ieri però... Io a 70 anni avrei fatto due passi laterali e lo avrei bloccato. Ha preso un goal da 25 metri che è roba da non credere. Ma anche il secondo è allucinante. Facciamo analizzare i goal presi da De Gea a un portiere e spero e veniamo cosa dice. Un portiere della sua altezza e caratura non può non uscire nella sua area piccola. Mi sembra ridicolo. Poi mi dicono che dietro abbia due ragazzi forti. Allora proviamoli. A De Gea serve un turno di riposo".

Come è possibile che un portiere che da un anno all'altro diventi da stella a problema della squadra?

"Nel secondo goal doveva stare sul suo palo ed è andato dall'altra parte. Mi sembra di vivere un incubo. Quando c'era Terracciano veniva criticato spesso senza ricordare tutte le volte che aveva salvato la Fiorentina. La fortuna del Milan è avere un secondo portiere come lui. Terracciano è un gran secondo portiere e fa la differenza".

