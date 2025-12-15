Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: fra poco in onda c'è "Viola Amore Mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 16:30 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco Flavio Ognissanti con il suo formato di "Passione Fiorentina". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci saranno Dimitri Conti e Tommaso Loreto con "Uno contro tutti". E infine Chiara Andrea Bevilacqua con "In giro per il mondo" dalle 20:00 alle 21:00.

