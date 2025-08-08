RFV Paparesta: "Quella degli esuberi e dei contratti è una situazione paradossale"

L'ex arbitro, dirigente e presidente Gianluca Paparesta, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole sugli esuberi e sulle rose lunghe: "E' una situazione paradossale. Nel momento in cui si acquisisce un calciatore si cerca sempre di legare la prestazione del calciatore con una durata di contratto lunga. Se poi però le cose vanno bene allora è un investimento e avendo un ingaggio importante allora il calciatore stesso non viene allettato da altre proposte. Purtroppo però poi vediamo che i contratti valgono solo quando il calciatore deve essere pagato e lui stesso magari non sta facendo benissimo.

Quando ci si vuole liberare del calciatore poi gli stessi pretendono l'intero ingaggio fino all'ultimo centesimo. Devo dire che un passo in avanti si sta facendo, con la notizia della possibilità di ridurre del 25% in caso di retrocessione. Questo è un passo importante, bisogna capire come fare per ridurre gli esuberi. Basta vedere Vlahovic. La Fiorentina è una delle poche società che ha una visione strategica".