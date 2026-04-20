RFV Calamai: "Finiamo velocemente e poi costruiamo una Fiorentina da 5° posto"

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A caldo dopo il pareggio tra Lecce r Fiorentina, su Radio Firenzeviola Luca Calamai commenta così la partita: "Propongo l'indennità Fiorentina a chi segue questa squadra. Finiamola velocemente perché non ne possiamo più e così togliamo gli alibi a tutti. La società spero stia già lavorando per il futuro. Secondo me servirà prima un chiarimento su come andare avanti perché mi rifiuto di pensare che la Fiorentina possa avere un obiettivo inferiore rispetto all'inizio di questa stagione. Da domani deve riprendere l'assalto al quinto posto: mi aspetto questo dalla società. Oggi secondo me l'allenatore è un passaggio successivo ma mi fido di Paratici. Non sono suo amico e ci ho parlato poche volte, tutti però mi parlano bene di lui quindi ho il dovere di pensare che sia molto bravo. Il problema di Vanoli è semplicissimo: se Paratici si fida di lui, allora mi fido anche io, ma se ha anche solo un dubbio su mille non si può ripartire da lui. Perché non ha la considerazione almeno del 50% dei tifosi della Fiorentina".

Ma come si fa a credere in Vanoli?

"Gli va detto grazie, ma conoscendo i miei polli non c'è niente di più pericoloso di ricominciare con un allenatore che sia a metà. Perché correre questo rischio? Però se me lo garantisce Paratici allora si prende la responsabilità. Non tollero il principio dell'anno di passaggio, la Fiorentina il prossimo anno deve lottare per il quinto posto".