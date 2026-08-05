Calciomercato CSC Flash: Mastantuono, è fatta. Due piste aperte: dentro Thorstvedt, out Piccoli

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Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di Firenzeviola.it con il riepilogo dei movimenti di mercato in casa Fiorentina. Oggi l'attenzione è tutta dedicata al nuovo colpo in attacco Franco Mastantuono e ad altre possibili piste per la zona offensiva:

Mastantuono, risolti gli ultimi dettagli

La trattativa per Franco Mastantuono è ormai conclusa: l'accordo è stato trovato sulla base di un prestito secco, con il club spagnolo disposto a farsi carico del 50% dell'ingaggio del talento argentino. Sul tavolo ci sarebbe inoltre un gentlemen's agreement per ridiscutere durante la stagione un'eventuale permanenza del giocatore a Firenze anche per l'annata successiva.

Thorstvedt resta in pole per la mediana

Sul fronte Kristian Thorstvedt, invece, arrivano segnali sempre più incoraggianti. Il centrocampista avrebbe infatti comunicato al Sassuolo la volontà di non rinnovare il proprio contratto e di volersi trasferirsi alla Fiorentina. Per provare ad abbassare la parte economica dell'operazione, il club viola è pronto a inserire Marco Brescianini come contropartita tecnica. Sul centrocampista, però, resta vivo anche l'interesse della Lazio, che nel frattempo continua a valutare pure la candidatura di Fabbian.

Piccoli, Genoa in pressing

Capitolo Roberto Piccoli. Nelle ultime ore il Genoa ha effettuato un primo sondaggio per l'attaccante, ricevendo dalla Fiorentina una risposta interlocutoria. Il club viola non considera il centravanti sul mercato, ma non ha nemmeno chiuso definitivamente la porta a una possibile cessione davanti all'offerta giusta. Restano invece destinati a lasciare Firenze Riccardo Sottil, M'Bala Nzola e Antonín Barák, tutti fuori dai piani tecnici per la prossima stagione.