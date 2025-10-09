RFV Pagani sul processo Gudmundsson: "Alcuni sperano sia assolto altri no. Dipende dal morale del giudice"

Roberto Luigi Pagani, scrittore e divulgatore che vive in Islanda, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "I tempi supplementari" parlando di cosa viene detto di Gudmundsson nel suo paese d'origine: "Nell'ultimo periodo è stato citato sui giornali per la sua causa ancora in corso e in particolare per alcuni suoi investimenti immobilari nell'area di Reykjavik, dove è favorevole investire".

Com'è l'islandese medio?

"La maggior parte degli islandesi sono locuaci e curiosi, soprattutto con gli stranieri. Si comportano come gli italiani per certi versi, sono persone che stanno bene in gruppo, quindi immagino Gudmundsson si trovi bene a Firenze".

Anche i media islandesi discutono del rendimento di Gudmundsson?

"Nei circoli specialistici sicuramente sì, ma in particolare si discute delle poche stelle che sono venute fuori dopo l'Europeo del 2016. Molti giocatori che facevano parte di quella squadra si sono sentiti arrivati e poi questo sentimento si è ampliato a macchia d'olio creando una mancanza di giocatori islandesi".

Che aria si respira in Islanda in vista del processo?

"Ci sono quelli che vogliono che sia condannato e quelli che invece sperano che sia assolto. Poi dipende purtroppo dal morale del giudice, ci sono studi internazionali che hanno analizzato che se il processo è prima dei pasti il giudice è più incline a dichiarare l'imputato colpevole".

