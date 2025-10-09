FirenzeViola Moise Kean e il gol più bello: ora è un esempio e il riferimento dei giovani attaccanti

Fino a qualche anno fa Moise Kean era in cerca di se stesso e di una squadra, dopo averne cambiate tante anche in prestito, che puntasse davvero su di lui. Per tutti era un giocatore che doveva crescere, una riserva della Juventus e un bad boy ricordato per essere stato cacciato dall'Under 21. Nel giro di poco tempo tutto è cambiato, Moise Kean ora è cresciuto davvero, tecnicamente e caratterialmente.

Merito della Fiorentina, di una forma fisica ritrovata, ma anche di una nuova maturità e consapevolezza che è evidente anche agli occhi degli altri. I gol della scorsa stagione (25 di cui 19 in A) e i tre in Nazionale e quello splendido alla Roma in avvio dell'attuale rendono inoltre il centravanti un punto di riferimento delle nuove generazioni.

Molto belle le parole di due attaccanti azzurri, Jeff Ekhator del Genoa impegnato in Under 21 e dell'interista Jeff Idrissou attualmente in Cile con l'Under 20. Il primo viene paragonato a Bettega e Crespo ma forse per lui troppo lontani ed infatti cita il centravanti viola: "Mi dicono che ricordo Crespo, ma penso di somigliare di più a Moise Kean. Cerco di studiarlo: ha movimenti simili ai miei e provo a imparare da lui ogni giorno". Idrissou intervistato da Tuttomercatoweb dal Cile, dove si svolge il Mondiale U20 dice: "Sono un attaccante veloce a cui piace attaccare gli spazi e buttarsi nello spazio, ma anche giocarsi l’uno contro uno con i difensori. I miei modelli di riferimenti sono Marcus Thuram e il centravanti della Nazionale Moise Kean".

Palladino lo ha rilanciato, Pioli continua a ritenerlo al centro dell'attacco viola e Gattuso lo fa il titolare inamovibile della sua nuova Nazionale, anche domani sera dovrebbe giocare in coppia con Retegui, sorprese a parte mentre al rientro lo aspetta il Milan. Moise Kean sa che tutti contano su di lui e contano sui suoi gol ma forse il gol più bello è essere diventato un riferimento dei giovani attaccanti italiani.