Dagli inviati Ulivieri su Pioli: "L'uomo giusto per rialzarsi. Sa lavorare sulla testa dei giocatori"

Ospite alla presentazione del libro dell'ex agente Carlo Pallavicino, "Ci chiamavano sciacalli", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Anche a me Pioli ha detto che sta lavorando tanto. Su questa squadra bisogna lavorare sulla testa e su questo Stefano è bravo, credo che l'aspetto fondamentale sia quello psicologico perché ha avuto partite sfortunate, ci son tante cose che non son girate nel verso giusto.

I calciatori adesso devono stare tranquilli, sapere che l'allenatore è un grande allenatore (e questo lo sanno) e che i tifosi sono dalla loro parte. Pioli è la figura ideale per far ripartire la squadra in un momento difficile".