Dagli inviati
Ulivieri su Pioli: "L'uomo giusto per rialzarsi. Sa lavorare sulla testa dei giocatori"
FirenzeViola.it
Ospite alla presentazione del libro dell'ex agente Carlo Pallavicino, "Ci chiamavano sciacalli", Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Anche a me Pioli ha detto che sta lavorando tanto. Su questa squadra bisogna lavorare sulla testa e su questo Stefano è bravo, credo che l'aspetto fondamentale sia quello psicologico perché ha avuto partite sfortunate, ci son tante cose che non son girate nel verso giusto.
I calciatori adesso devono stare tranquilli, sapere che l'allenatore è un grande allenatore (e questo lo sanno) e che i tifosi sono dalla loro parte. Pioli è la figura ideale per far ripartire la squadra in un momento difficile".
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiUlivieri su Pioli: "L'uomo giusto per rialzarsi. Sa lavorare sulla testa dei giocatori"
Dagli inviatiCristiano Lucarelli su Kean: "Con Piccoli? Lui è compatibile con tutti. Importante che si sia sbloccato"
Il sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"di Stefano Prizio
Le più lette
2 La classifica va messa subito in sicurezza, tanto l'Europa via campionato è durissima. Restano Conference e Coppa Italia...
Copertina
Dagli inviatiCristiano Lucarelli su Kean: "Con Piccoli? Lui è compatibile con tutti. Importante che si sia sbloccato"
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com