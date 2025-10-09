Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"
Prosegue la lunga giornata con la diretta di Radio FirenzeViola. Fino alle 19:00 Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, dopodiché saranno Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola a farvi compagnia fino alle 20:50 con "Aspettanndo Extra Viola". Alle 21 infatti inizierà "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38. Potrete seguire il tutto dalla App o dal ct anche in modalità video e in DAB se siete in auto, oppure in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Il sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"di Stefano Prizio
2 La classifica va messa subito in sicurezza, tanto l'Europa via campionato è durissima. Restano Conference e Coppa Italia...
FirenzeViolaAl di là delle contestazioni: ecco le prime idee della Fiorentina per il mercato di gennaio
Dagli inviatiVierchowod: "Difesa viola peggiorata perché il centrocampo non fa filtro. Vi spiego i gol sui calci piazzati"
FirenzeViolaFiorentina, il momento della verità: in arrivo tre big match contro Milan, Bologna e Inter
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
