Il Caffè Nero Bollente: "Gattuso, da liquidato ad alleato viola: alzi l'autostima a Kean"
Nel consueto appuntamento mattutino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato dei tre calciatori della Fiorentina impegnati con l'Italia, ovvero Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli: "Trovo curioso che uno come Gattuso, passato come un fulmine nella storia viola, oggi diventa un uomo che può dare una mano alla Fiorentina. Perché oggi in Nazionale allena tre giocatori che può motivare, rilanciare e aiutare nell'uscire da un momento buio. Chiediamo a Rino di alzare l'autostima di Kean ed stato già bravo a punzecchiarlo, mentre Nicolussi Caviglia deve catapultarsi in una direzione ancora più importante continuando questa crescita spaventosa.
Infine, Piccoli potrebbe mandare un segnale facendo capire che in coppia con Kean può funzionare. Insomma, quel Gattuso liquidato anni fa in malo modo, può diventare oggi un prezioso alleato". Qua sotto il video:
