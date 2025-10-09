Qualificazioni Mondiali: Dzeko in campo con la Bosnia, Pongracic in panchina in Repubblica Ceca
Serata di qualificazioni Mondiali e primi viola in campo: dei dieci convocati con le rispettive Federazioni, stasera tocca a due di loro (il terzo, Eman Kospo, è in tribuna con la Bosnia). Partiamo proprio dalla Bosnia e dalla titolarità di Edin Dzeko, come sempre totem offensivo della formazione del Ct Barbarez, anche nella trasferta fuoricasa contro Cipro.
L'attaccante della Fiorentina gioca al centro dell'attacco, ai suoi lati Dedic e Alajbegovic (fischio d'inizio ore 20.45). Spostandoci in Repubblica Ceca, panchina invece per Marin Pongracic, col Ct della Croazia Dalic che ha scelto Sutalo e Caleta Car come centrali di difesa, in una sfida decisiva che mette di fronte le prime due del Gruppo L, affiancate a quota 12 punti. Anche Repubblica Ceca-Croazia partirà alle 20.45.
