RFV S. Durante: "Fiorentina migliorata dal mercato. Dopo la sosta mi aspetto una reazione"

vedi letture

L' agente di mercato, Sabatino Durante è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del mercato della Fiorentina: "Io in estate ho dato un giudizio positivo al mercato. Penso che la squadra è stata migliorata da acquisti come Piccoli e Dzeko. Io non mi aspettavo una Fiorentina così in basso e chiaramente quando ci si trova così in basso bisogna fare delle valutazioni. Lì a centrocampo bisogna essere più rapidi. Io non metterei la competenza e la bravura dei dirigenti e nemmeno quella della squadra. Dopo la sosta mi aspetto di vedere la reazione della squadra".

Perché oggi in Italia ci sono sempre meno brasiliani?: "Il Brasile è una bottega cara. Ci sono già giocatori di 17 anni in Argentina e Brasile che valgono dai 10 ai 25 milioni. I brasiliani solo perché sono brasiliani hanno già un valore più elevato. Alcuni esempi recenti sono: Mastantuono, Estevao ed Endrick che sono stati pagati circa 60 milioni e noi non ci possiamo permettere di spendere queste cifre per giocatori che sono ancora in una fase di formazione. In Italia sono stati presi Castro e Dominguez dal Bologna, ma c'è voluto del tempo per farli emergere. Il PSG per anni ha preso grandi giocatori come Messi, Neymar e Mbappè e non ha mai vinto la Champions, sono andati via loro e sono riusciti a vincerla. Questo dimostra che trovare la chimica non è mai semplice. I tifosi della Fiorentina hanno visto giocatori fortissimi come Batistuta e Baggio e sono abituati a questi giocatori, ma devono abituarsi a un livello più basso del calcio italiano".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola.