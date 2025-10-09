RFV L'intermediario Colasanto: "Non sostituirei Pioli. A breve recupererà la situazione"

Filippo Colasanto, intermediario ed esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?". Ecco le sue dichiarazioni: "Firenze è una piazza calda, io ho sempre stimato in Pioli la pacatezza, è una persona che si fa voler bene dai giocatori e poi mi piace molto il fatto che ha cambiato tre volte il modulo, si adatta e si vede che sta cercando una soluzione per mettere in campo al meglio la squadra. Un pizzico di fortuna in più e la Fiorentina si rimette dove deve stare. Io non lo sostituirei per cambiarlo con Spalletti perché è un pessimo comunicatore, nemmeno Thiago Motta perché è ancora sotto shock, Daniele De Rossi in campo è un po' acerbo per una piazza come Firenze e anche Mancini dopo come si è comportato con la federazione e chiede un botto di ingaggio".

Cosa pensa del direttore sportivo?

"Daniele Pradè è un direttore sportivo vecchia scuola, è uno preparato, può succedere di sbagliare la campagna acquisti, ci sono i procuratori con i giocatori che fanno richieste impossibili, la Fiorentina ha preso Piccoli che lo voleva mezza Italia, è un grosso colpo, passa da Cagliari alla Fiorentina e bisogna avere calma e fiducia".

Perché i giocatori della Fiorentina non riescono ad esprimersi?

"I giocatori subiscono la pressione, ansia e stress, Fagioli per esempio alla Juventus ha dimostrato di essere un giocatore di ottimo livello, arriva a Firenze parte benino e poi sparisce, lì non è un discorso tecnico, magari dovrà solo riabituarsi e credo che Pioli è l'uomo adatto per recuperare queste situazioni. I giocatori non sono dei robot, hanno una vita privata e basta un semplice fatto e vai giù di morale. La Fiorentina ha un bella rosa, una squadra importante, una tifoseria che la segue in modo affettuoso, ha avuto un po' sfortuna e credo che avendo pazienza il recupero della situazione sarà breve".

