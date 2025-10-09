Radio FirenzeViola, live fino a stasera: prosegue la diretta con "Viola Amore Mio"
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Giacomo Galassi e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua continuino la diretta fino alle ore 19:00 con "Garrisca al Vento". Si prosegue poi con altre due ore con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola fino alle 20:50, prima che alle 21:00 inizi "Extra Viola", nuovo format in collaborazione con RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati