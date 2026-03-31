RFV Orlando sicuro: "Italia al Mondiale? Kean tornerà a splendere. Non riscatterei Harrison"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola Amore mio" della squadra di Vanoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa si aspetta questa sera da Kean?

"Mi aspetto molto. Lui è un giocatore importantissimo, ha avuto una stagione tribolata da infortuni e la squadra ha vissuto in apnea per buona parte del campionato quindi ne ha risentito anche Kean. Se l'Italia stasera si qualifica e Kean sarà ancora decisivo, sono convinto che Moise sarà libero di testa anche in viola e tornerà ad essere quel giocatore che tutti abbiamo imparato a conoscere la scorsa annata".

A Verona lo farebbe giocare?

"Dipende da lui: se andrà al Mondiale difficilmente lo puoi tenere fermo. Sono convinto che, in caso di qualificazione, porterebbe grande ottimismo. E se io fossi Vanoli lo metterei in campo senza dubbio. Occhio però al Verona: a Bergamo ha fatto una grande partita e meritava quasi di vincere. Da centrocampo in su quella di Sammarco è una squadra interessante, mentre in difesa ha gravi problemi".

Il rientro di Solomon quanto può essere importante per la Fiorentina?

"Ad oggi si meriterebbe la conferma l'anno prossimo, a differenza di Harrison. L'israeliano è un giocatore che sa saltare l'uomo e difficilmente Paratici troverà sul mercato un giocatore con le sue qualità alla stessa cifra. L'inglese invece mi pare un giocatore un po' "scontato": fa sempre lo stesso movimento e non ha fantasia".