RFV Rossitto: "Kean si è riguardato per l'Italia? Chiacchiere da bar. Fagioli futuro degli azzurri"

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Fabio Rossitto, ex calciatore di Fiorentina e Udinese, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", queste le sue dichiarazioni: "Bosnia-Italia? C'è un po' di timore per stasera e quello è normale. Siamo più forti e dobbiamo essere consapevoli. Manchiamo da tanti anni al Mondiale e non possiamo mancare. Vedo fiducia e il gruppo di Gattuso mi sembra abbia ritrovato le giuste convinzioni. Giocheremo fuori casa e sarà una partita calda, dovremo avere concentrazione e la giusta serenità".

Su Kean: "Sta tornando ai suoi livelli. Il gol con l'Irlanda è il suo tipico. Ha forza e senso del gol. Pio Esposito gli potrebbe aprire più spazi, ma anche Retegui ha grande qualità. Sono tutti giocatori che metterebbero in difficoltà molte difese. Stimo molto Kean che in un'annata difficile si sta ritrovando e questo è importante per l'Italia e la Fiorentina".

Può essere che Moise si stia riguardato in vista del playoff?: "Sono le solite chiacchiere da bar. Aveva un problema e lo ha risolto e questo è successo nel momento giusto per gli azzurri e per i viola, che si in forma ora è un vantaggio per entrambi. Non credo che nessuno faccia a posta a stare fermo, è un grande professionista e si farà trovare pronto per questo finale".

Cosa ne pensa della stagione di Cher Ndour?: "Ndour ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante per la Fiorentina. A me è sempre piaciuto molto. Quest'anno il clima non ha aiutato nessuno. Vanoli però in mezzo ad una tempesta ha fatto un grande lavoro e sta venendo fuori la qualità dei singoli, compresa quella di Ndour".

Come giudica la scelta di non convocare Fagioli con l'Italia e cosa ne pensa della definizione di giocatore scarso che gli ha dato Cassano?: Quella su Fagioli è stata una "cassanata". Fagioli ha grandi qualità, deve crescere su tanti aspetti, deve completarsi mentalmente come uomo e giocatore. Io non vedo profili superiori a lui, sarà un perno del futuro dell'Italia. Aver vissuto una stagione così difficile lo aiuterà a maturare ancora di più".

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