Rinnovo di Dodo in stallo, il CorFio: "Paratici riallaccia i contatti ma la trattativa resta difficile"

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Il Dodò visto nelle ultime uscite è tornato a essere un giocatore decisivo per la Fiorentina, uno di quelli su cui costruire anche il futuro. Non a caso, al Viola Park si è tirato un sospiro di sollievo quando gli esami ieri hanno escluso lesioni al flessore: il laterale resta comunque in forte dubbio per la trasferta di Verona, ma il peggio è stato evitato. La sua situazione di campo si intreccia con una questione rinnovo che va avanti da mesi e che, tra alti e bassi, è entrata ora in una fase di attesa condivisa. I rapporti tra Fabio Paratici e l’agente del brasiliano sono buoni, e lo testimoniano i contatti ripresi tra le parti dopo il recente cambio dirigenziale. Tuttavia, sottolinea il Corriere Fiorentino, parlare di rinnovo imminente sarebbe prematuro: il contratto di Dodo scade nel 2027 e la trattativa non si preannuncia semplice.

In sintesi, la volontà del nuovo direttore sportivo è quella di arrivare a un accordo e il calciatore sembra intenzionato a dare priorità alla Fiorentina, ma la trattativa non è semplicissima e non subirà accelerazioni prima del termine della stagione. Da qui la scelta condivisa di concentrarsi esclusivamente sul finale di campionato e sulla Conference League. Solo a bocce ferme le parti torneranno a sedersi con decisione al tavolo delle trattative. Un discorso che vale per Dodò, così come per gli altri casi ancora in sospeso.