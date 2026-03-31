Verso Fiorentina-Lazio, ecco tutte le informazioni per i biglietti del match

Verso Fiorentina-Lazio, ecco tutte le informazioni per i biglietti del matchFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 12:48Primo Piano
di Redazione FV

Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina ha reso note tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la sfida interna contro la Lazio, valida per la 32ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 e in programma Lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I prezzi interi variano dai 20 euro della Curva Ferrovia ai 200 euro per la tribuna vip.

️ APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI

 Dalle ore 15:00 di Martedi 31 Marzo 2026

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI

️ Intero e  Promo Gen Viola

✔️  Attive in tutti i settori locali

️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 10/04 solo c/o FIORENTINA POINT

‍ Under 25

- 20 % sul prezzo Intero per i nati dal 01/01/2001 nei settori dove attiva la tariffa

 Under 14

- 30 % sul prezzo Intero con la  tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012