Verso Fiorentina-Lazio, ecco tutte le informazioni per i biglietti del match
Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina ha reso note tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la sfida interna contro la Lazio, valida per la 32ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 e in programma Lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I prezzi interi variano dai 20 euro della Curva Ferrovia ai 200 euro per la tribuna vip.
️ APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI
Dalle ore 15:00 di Martedi 31 Marzo 2026
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI
️ Intero e Promo Gen Viola
✔️ Attive in tutti i settori locali
️ Intero in Curva Ferrovia disponibile senza obbligo di tessera dalle ore 10:00 del 10/04 solo c/o FIORENTINA POINT
Under 25
- 20 % sul prezzo Intero per i nati dal 01/01/2001 nei settori dove attiva la tariffa
Under 14
- 30 % sul prezzo Intero con la tariffa dedicata ai nati dal 01/01/2012
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