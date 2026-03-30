RFV Carnasciali: "De Gea? Per me può essere capitano senza fascia"

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Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola della possiiblità che David De Gea il prossimo anno non sia più il capitano della Fiorentina: "Secondo me un portiere può essere capitano anche senza fascia. Questo perché il capitano deve essere sempre vicino all'arbitro, pronto a intervenire. Il portiere ha un po' di difficoltà in questo.

Un centrocampista a cui affidare la fascia, ad esempio, potrebbe essere Fagioli?

"Sì, ad oggi ci può stare. Poi dipende un po' da come finirà la stagione, dai giocatori che arriveranno l'anno prossimo. Anch'io sono d'accordo sul fatto che cambieranno molte cose. Paratici è una persona che di calcio sa molto, sa come gestire certe le situazioni, e quindi penso che sceglieranno il capitano giusto per iniziare a stagione prossima".

Il ruolo di capitano non è per tutti.

"Bisogna guardare anche gli atteggiamenti che uno ha in campo. Per esempio Parisi, qualche volta, ha degli atteggiamenti in campo che non possono sposarsi con il ruolo di capitano".

Sarri potrebbe essere l'allenatore giusto per la Fiorentina del prossimo anno?

"Lo reputo capace come allenatore e anche come gestore di eventuali nuove sfide, come può essere Firenze. Non so come siano i rapporti con Paratici, ma credo che sarebbe un tecnico perfetto per la Fiorentina. Me lo auguro davvero. Però matrimoni vanno fatti in due. Dipende poi anche da programmi. Le situazioni sono tante. Io una chiacchierata me la auguro".

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