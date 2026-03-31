Antognoni: "Annate così la Fiorentina le ha già passate e le ha sempre superate"

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Giancarlo Antognoni, storico numero dieci e capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista questa mattina a La Nazione. La bandiera viola, celebrata dal quotidiano alla vigilia del giorno del suo 72° compleanno, ha parlato oltre che del suo percorso di vita anche del momento che sta vivendo oggi la Fiorentina, coinvolta nella lotta salvezza: "Guarda, da situazioni di questo genere la Fiorentina c è già passata. E ci sono passato anche io.

Dal calciatore nella stagione 1977/78 e poi l'ho vissuta anche da dirigente viola. Insomma, anni cosi ci sono e vanno superati. E Firenze e la Fiorentina ci sono sempre riusciti".

Tracciamo un bilancio: lei crede di aver dato o ricevuto di più dalla città, dalla gente?: "Ho dato tanto, senza dubbio. E ho ricevuto altrettanto, anche su questo non ci sono dubbi. Non ho mai tradito, mi sono sempre comportato bene in campo e fuori, nella vita di tutti i giorni e questo mi ha dato una serenità infinita. Serenità condivisa con la mia famiglia. Perché la famiglia e tutto"