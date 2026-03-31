RFV Martorelli: "Il valore di Kean non muterà in base al Mondiale. A Comuzzo serve fiducia"

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Giocondo Martorelli, agente e conoscitore profondo delle vicende della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di "Viola amore mio" per commentare le ultime notizie legate alla squadra viola e alla Nazionale italiana:

Come cambia il valore sul mercato di Kean se l'Italia dovesse approdare ai Mondiali?

"In base alla mia esperienza, non mi farei prendere da facili entusiasmi. Se un giocatore è valido, il suo valore per me non cambia. Kean ha fatto cose straordinarie lo scorso anno, è un 2000 e ha molte potenzialità di crescita: può ancora migliorare per cui non perderà valore se sbaglia due gol oppure se non va al Mondiale. Chiaro che se poi dovesse andare al Mondiale e dovesse fare 4-5 gol si aprirebbe un'asta clamorosa".

Lo stesso discorso vale per Comuzzo e Ndour?

"Non credo che l'Under-21 faccia fare un salto di qualità talmente grande ai giocatori a proposito del loro valore. Il valore dei calciatori è stabile, poi è chiaro che una super gara contro l'Inghilterra o la Francia potrebbe cambiare la percezione all'esterno di un calciatore. Adesso Comuzzo deve ritrovare fiducia, quella che Ndour ha ritrovato".