FirenzeViola Difesa in bilico per Verona: Vanoli tra rientri last minute e l’occasione Rugani

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L’attesa è carica di interrogativi e, soprattutto, di apprensione. A pochi giorni della ripresa del campionato, in casa Fiorentina il nodo principale resta quello difensivo, con Paolo Vanoli che - oltre alla magagna Dodo e alle ancora non perfette condizioni di Fortini - sarà chiamato a sciogliere dubbi tutt’altro che secondari. Due pedine centrali come Pietro Comuzzo e Marin Pongracic sono ancora impegnate con le rispettive Nazionali e il tempo stringe in vista della sfida di sabato a Verona. Il rischio di dover ridisegnare l’assetto arretrato è concreto, in un momento della stagione in cui certezze e continuità diventano fattori decisivi.

Rientri a rischio e corsa contro il tempo

Se Luca Ranieri rappresenta una sicurezza, avendo lavorato stabilmente con il gruppo, il vero rebus riguarda il suo possibile partner. I tempi di rientro, infatti, non giocano a favore di Vanoli. Pongracic è ancora negli Stati Uniti, a Orlando, dove nella notte affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti in amichevole: il suo ritorno a Firenze è previsto non prima di giovedì, con possibile rientro a Bagno a Ripoli soltanto nella rifinitura di venerdì. Una tabella di marcia che lascia poco margine per un impiego dal primo minuto. Situazione leggermente diversa per Comuzzo, impegnato a Boras contro la Svezia Under-21: il classe 2005 avrà qualche ora in più per rientrare, ma resta comunque in bilico.

Rugani alla finestra: occasione da cogliere

In questo scenario incerto prende quota la candidatura di Daniele Rugani. L’ex Juventus è rimasto a lavorare con continuità al Viola Park e rappresenta una soluzione pronta all’uso. Fin qui il suo minutaggio è stato limitato, con l’unica presenza da titolare datata 2 marzo nella terribile trasferta di Udine (resa tale soprattutto per una sua prova dai tratti inquietanti), ma proprio l’emergenza potrebbe offrirgli una nuova chance. E non solo per esigenze immediate: un eventuale impiego dal primo minuto lo avvicinerebbe all’obiettivo delle presenze necessarie per il riscatto a fine stagione (salirebbe a due gare disputate da 45' delle cinque necessarie per il suo definitivo approdo a Firenze, oltre alla salvezza della Fiorentina). Tra calcoli e necessità, la difesa viola resta un cantiere aperto.