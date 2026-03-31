Il CNB di Luca Calamai: "Futuro Parisi, come usarlo? Andrà valutato come terzino o esterno?"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai si è concentrato su Fabiano Parisi e il suo ruolo in campo nel futuro della Fiorentina: "Ragionando su quella che sarà la costruzione della Fiorentina del prossimo anno, che naturalmente non possiamo che immaginare in Serie A, c'è un aspetto che trovo curioso e che riguarda un giocatore che in questo momento è diventato un punto di riferimento e un trascinatore della squadra e che è Fabiano Parisi. Come verrà considerato nella rosa del prossimo anno? Come esterno basso, adattandosi come marcatore in una linea a quattro o giocando come quinto in una linea a cinque, oppure valutando le sue ultime clamorose prove verrà valutato come un esterno alto, uno che dovrà garantire assist e gol, come dimostrato in questo finale di campionato.

Paratici dovrà sciogliere anche questo interrogativo, partendo dal presupposto che ritengo a questo punto Parisi intoccabile. Io sono per la seconda opzione, cioè ritengo Parisi un giocatore da 6/6+ come terzino mentre da 7 come esterno se completerà la sua trasformazione in ala, che poi per lui non sarebbe che un ritorno al passato".